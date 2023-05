Quella che fino a 10 giorni fa sarebbe potuta sembrare solo una chiacchiera da bar sta divenendo realtà: le strade di Spalletti e del Napoli si stanno separando. L’addio del tecnico sembra essere stato confermato dalle parole di De Laurentiis di ieri: “Nella vita la libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non devi mai tarpare le ali a nessuno come nessuno deve farlo con me.”

Spalletti via da Napoli

Nonostante le parole di stima del presidente “Spalletti? È un fuoriclasse e i fuoriclasse devono trovare un field dove esprimersi al meglio, e da noi l’ha trovato, quindi ha funzionato tutto. Speriamo che in futuro lui riesca a esprimere ancora di più questa sua capacità di aggregare” è chiaro che qualcosa si sia rotto nel rapporto fra il tecnico e il presidente. E nell’ambiente sembra circolare anche qualche nome per la sostituzione di Spalletti sulla panchina del Napoli: Thiago Motta, Conte, Italiano e De Zerbi.

Big a rischio addio

Sicuramente quella da Spalletti non sarebbe una separazione indolore e lo sa anche De Laurentiis. Non è una novità che il trio Kvara-Osimhen-Kim sia stata la spina dorsale del Napoli e il rapporto creatosi con Spalletti sia stato molto speciale. Il primo potrebbe dire addio ed accasarsi in qualche big europea – PSG e City, ad esempio – mentre per l’attaccante nigeriano c’è la fila. Oltre al Bayern Monaco, anche PSG e United sarebbero su di lui, così come lo United potrebbe decidere di affondare il colpo con Kim, preparando un assegno da almeno 50 milioni di euro.