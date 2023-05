La vittoria della Serie A potrebbe coincidere con l’addio di Luciano Spalletti al Napoli Calcio. L’allenatore toscano sta riflettendo sul futuro e i rapporti col presidente De Laurentiis non sembrano idilliaci. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il rinnovo del contratto fino al 2024 tramite una clausola presente nel contratto. L’operazione, però, è stata fatta senza il consenso del tecnico di Certaldo che ora riflette seriamente sul suo futuro, conscio che dalla Premier League ha apprezzamenti importanti.

Spalletti-Napoli: addio più vicino?

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi il presidente del Napoli anticiperà il ritiro estivo del Napoli in una conferenza e l’assenza di Spalletti lascia più che qualche dubbio: “Se ancora avranno qualcosa su cui confrontarsi, se non è bastato l’appuntamento di venerdì scorso, se esistano ancora margini per accomodarsi e ritrovare una affinità o anche un’armonia evaporata, se c’è spazio per rivedersi per progettare assieme, potrà intuirsi plasticamente stamattina o più in là”. Spalletti sa che in caso di addio, il Tottenham sarebbe disposto a sedersi immediatamente al tavolo delle trattative – offrendo sicuramente un ingaggio più elevato di quello percepito nella città partenopea – e potrebbe offrirgli anche dal punto di vista del mercato estivo una maggiore libertà di manovra.