Infortuni Lazio, quando rientrano Vecino e Cataldi

La Lazio, che sta vivendo un momento poco brillante per prestazioni e risultati, deve fare i conti con alcuni infortuni. Il pensiero non può non andare a Matias Vecino e Danilo Cataldi, la cui assenza si è sentita e non poco nella sfida di ieri contro il Milan, persa con un netto e perentorio 2-0. Ma quando torneranno a disposizione i due centrocampisti? Ecco le ultimissime sulle loro condizioni.

Infortuni Lazio, le condizioni di Vecino e di Cataldi

A preoccupare di più è senza alcun dubbio l’uruguaiano. L’ex Inter infatti ha rimediato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. Questa settimana sarà fondamentale per valutare il suo recupero, ma quasi sicuramente non scenderà in campo contro il Lecce. Difficile prevedere la sua presenza anche contro l’Udinese, mentre si può nutrire qualche speranza per la penultima giornata contro la Cremonese.

Per quel che riguarda invece Cataldi, gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo. Lo stesso Sarri, nel post partita di Milan-Lazio, ha fatto capire come un recupero per il Lecce possa essere considerato una sorta di vero e proprio miracolo. Insomma, molto probabilmente Danilo sarà di nuovo a disposizione per il match del 21 maggio contro l’Udinese.