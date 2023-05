Infortunio Bonucci, stagione finita per il difensore della Juve?

La Juve deve fare i conti con l’infortunio di Bonucci, con la stagione del difensore che potrebbe essere ufficialmente e definitivamente finita. A fare chiarezza e luce sul problema fisico, maturato e avuto ieri nel secondo tempo della semifinale di Europa League contro il Siviglia, terminati 1-1, sono stati gli esami a cui il giocatore si è sottoposto in mattinata. E le notizie per mister Allegri sono state tutt’altro che positive.

Infortunio Bonucci, l’esito degli esami?

Come riportato e raccontato da Tuttomercatoweb, i controlli diagnostici avrebbero evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Bonucci ha comunque già iniziato il percorso riabilitativo, ma calendario e diagnosi alla mano, appare evidente che difficilmente lo si rivedrà in campo in questa stagione. Il 36enne non sarà in campo domenica contro la Cremonese e nel ritorno contro il Siviglia di giovedì prossimo. Si potrà provare a forzare i tempi di recupero per magari averlo a disposizione nelle ultime partite di campionato o, ancor di più. per un’eventuale finale di Europa League, sfida in programma il 31 maggio a Budapest. Ma sembra comunque davvero molto difficile e complicato, oltre che troppo rischioso. Non resta comunque che attendere aggiornamenti nei prossimi giorni, perché le sue condizioni saranno costantemente monitorate e valutate dallo staff medico della Juve.