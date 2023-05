Serie A, Inter-Atalanta dove vedere la partita: Sky o DAZN?

Inter-Atalanta dove vedere la sfida streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Sabato sera, alle ore 20.45, allo Stadio Meazza-San Siro di Milano si disputerà il big match Inter-Atalanta, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa a quota 66 punti, mentre i bergamaschi di mister Gasperini sono saldi a quota 61 punti, a -5 proprio dai nerazzurri.

Inter Atalanta si disputerà nella serata di sabato 27 maggio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Meazza-San Siro di Milano. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Orsato, è in programma alle ore 20:45. Al VAR Fabbri e Abisso. Dopo aver portato a casa la Coppa Italia, il quarto trofeo in due stagioni in attesa della finalissima di Champions League contro il Manchester City il 10 giugno, l’Inter vuole chiudere il discorso qualificazione in Champions League.

All’Inter basta un solo punto per assicurarsi l’approdo alla prossima edizione della massima rassegna continentale. L’Atalanta è reduce dal successo per 3-1 al Gewiss Stadium sul Verona, che ha interrotto la striscia negative di due sconfitte di fila contro Juventus in casa e Salernitana in trasferta. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Atalanta live streaming e diretta tv, come seguirla.



Inter-Atalanta live streaming e diretta tv , come seguire la sfida

Il match tra Inzaghi e Gasperini sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui INTER-ATALANTA su DAZN. 29,99 €/mese.

Come vedere Inter-Atalanta live streaming in tv e diretta su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata.