Interviste arbitri Serie A – In questi ultimi giorni la Lega Serie A è impegnata per il fondamentale discorso della vendita dei prossimi diritti tv. Numerose le novità con vari pacchetti che serviranno anche ad aumentare gli introiti, provando anche a sfruttare la straordinaria annata in Europa. Non si può negare che tra lo scudetto del Napoli, con visibilità mondiale, e lo straordinario traguardo di avere tre italiane in finale nelle tre competizioni europee, l’appeal della Serie A è aumentato notevolmente.

Interviste arbitri Serie A: clamorosa novità dal 2024

Due novità che arrivano dai bandi renderanno felici e sorpresi i tifosi italiani a partire dalla stagione 2024/25. Come riportato da Calcioefinanza.it, spulciando il bando dei diritti Serie A, si notano due novità davvero clamorose: una circa il VAR e l’altra gli arbitri. Tra le opzioni dei pacchetti infatti, vi sarebbe la possibilità di rendere pubblici gli audio della sala Var e l’arbitro in campo. Una vera e propria rivoluzione che potrebbe far placare le polemiche e rendere più trasparenti le scelte che spesso fanno discutere e gridare ai “complotti”.

L’altra ancora più clamorosa riguarda la possibilità invocata da decenni di poter ascoltare gli arbitri nel post-gara. Si avete capito bene, nel bando ci sarebbe la possibilità di intervistare gli arbitri nel post-gara circa le decisioni presi durante il match appena concluso. Questa sarebbe una rivoluzione assoluta che infatti prevede il permesso di IFAB, FIGC ed AIA. I prossimi mesi saranno cruciali per conoscere come evolveranno queste ipotesi, ma già la volontà della Lega Serie A apre a scenari molto interessanti a partire dalla stagione 2024/25.