Diritti tv Serie A nuove riprese – Come vi avevamo anticipato in mattinata oggi si è svolta a Milano l’importantissima assemblea della Lega Serie A circa il bando per i diritti tv. Nessuna novità circa la parte sostanziale che riguarda i pacchetti che saranno messi a bando ed anche la possibilità di partite in chiaro.

Una delle novità più importanti che interessa i tifosi oltre alla possibilità di alcune partite in chiaro riguarda un’offerta circa le riprese molto più ampia. Come avvenuto qualche anno fa con l’introduzione delle riprese dagli spogliatoi, arrivano novità importanti in tal senso con nuove immagini che arrichiranno il pre-partita.

In particolare, ci saranno le telecamere sul pullman delle squadre mentre raggiungono lo stadio per la partita. Riprese più ravvicinate e complete anche nella fase pre-partita con le analisi dei calciatori sul terreno di gioco. In generale si prevede quindi, un maggiore coinvolgimento dei club che non riguarderà più solo la partita sul terreno di gioco. Sono previste molte più riprese ed audio in fasi pre-partita che sono spesso precluse ai tifosi ma che tanto intigrano.