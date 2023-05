La vittoria esterna dell’Inter contro il Verona ha permesso ai neroazzurri di superare Roma e Milan, entrambe fermate sull’uno a uno da Monza e Cremonese. Proprio sabato l’Inter affronterà la Roma di Mourinho che, dopo le parole di ieri, rischia la squalifica e potrebbe non esserci. Inzaghi in conferenza stampa ha espresso soddisfazione per il risultato ma ha predicato calma: “Il campionato italiano non ha partite facili, ci aspetta un calendario difficile.”

Inzaghi in conferenza: “In campionato dobbiamo pedalare”

Intervenuto ai microfoni di InterTv, Inzaghi in conferenza ha ringraziato la sua squadra per la prestazione: “La prima mezz’ora non è stata semplice, ma una volta sbloccata l’abbiamo vinta meritatamente. Adesso sappiamo che dobbiamo continuare il nostro percorso in campionato, abbiamo partite importanti e un calendario non semplice. Ma al di là dei calendari tutte le gare sono molto difficili nel campionato italiano [..] Sono convinto che la squadra ha sempre messo grandissimo impegno. Poi chiaramente ci sono partite in cui non siamo riusciti a concretizzare come questa sera, e a volte si guarda solo al risultato, però siamo stati bravi tutti insieme. I ragazzi sono dei professionisti esemplari. Ci siamo tappati le orecchie e ci siamo messi a lavorare. [..] Sono soddisfatto del momento ma sappiamo che abbiamo partite davanti a noi tutte difficili. Tra settantadue ore c’è una trasferta molto difficile come quella di Roma, la seconda consecutiva ma cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi.”