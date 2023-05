Inzaghi: la finale di Champions non garantisce il rinnovo

Simone Inzaghi in pochi mesi ha completamente ribaltato la sua stagione e la vittoria nell’euroderby è stata la ciliegina sulla torta di un momento più che positivo per l’Inter. A tre partite dalla fine del campionato, i nerazzurri sono terzi in piena zona qualificazione Champions, con ben cinque punti di vantaggio sul Milan (quinto in classifica). Oltre alla conquista della finale di Istanbul contro il temibile Manchester City, gli uomini di Simone Inzaghi sono anche all’ultimo atto della Coppa Italia. A questo va aggiunta la vittoria della Supercoppa Italiana (sempre ai danni del Milan). Tutto ciò potrebbe non bastare per prolungare il contratto all’ex tecnico della Lazio.

Il rinnovo di Inzaghi non sarebbe una priorità per l’Inter

Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra non sarebbe, al momento, intenzionata a sedersi intorno a un tavolo con l’entourage dell’allenatore, per discutere i termini di un prolungamento. Il contratto di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter scade nel 2024 e i risultati altalenanti non convincono del tutto la società. Una vittoria in Champions League potrebbe probabilmente far cambiare idea ai vertici aziendali ma i pronostici della vigilia vedono l’Inter nettamente sfavorita contro la corazzata di Pep Guardiola.