Lazio, parla Lotito: “Siamo artefici del nostro destino”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto caricare l’ambiente in vista delle ultime quattro partite di campionato. I biancocelesti infatti non stanno vivendo un momento brillante e positivo, come perfettamente dimostrato dai risultati: tre sconfitte nelle ultime quattro partite, con i tre punti che sono arrivati soltanto in casa contro il Sassuolo. L’obiettivo Champions però è ancora assolutamente alla portata della squadra di mister Sarri.

Lazio, le parole di Lotito

Queste le parole del numero uno del club capitolino, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel nel giorno del suo 66esimo compleanno: “Ora serve serenità e ognuno deve fare la sua parte. Io posso mettere tutta la volontà per risolvere i problemi, ma saranno i calciatori gli artefici del loro e del nostro destino. Queste ultime quattro partite possono rappresentare una svolta per tutti: società, squadra e tifosi. L’obiettivo è quello di entrare nell’Olimpo del calcio che conta. 26 maggio? Tra pochi giorni festeggeremo il decennale e abbiamo preparato un evento ad hoc. Speriamo sia un momento di gioia e di festa, anche perché accompagnato da grandi risultati in campionato”.