Per il Lecce si avvicina a piccoli passi lo scontro diretto per la salvezza, da giocare in casa contro il Verona. Si tratta di una vera e propria finale, e riuscire a vincerla vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza. Giallorossi di Baroni che vengono dalla partita più che positiva giocata contro la Juventus, Verona che arriva dalla debacle clamorosa contro l’Inter.

Le probabili scelte di Baroni

Baroni contro il Verona vuole sfruttare gli uomini più in forma del momento, quei ragazzi che nonostante la sconfitta, a Torino hanno fatto la differenza in positivo. Ragion per cui per il Lecce sarà confermato Maleh a centrocampo, un giocatore duttile e utile allo stesso tempo; accanto a lui dovrebbe agire di nuovo Blin. Le novità sono in avanti con il ritorno dal primo minuto di Colombo e quello di Strefezza dopo la squalifica. A completare il tridente offensivo sarà Di Francesco, tenuto inizialmente in panchina contro la Juventus. Tutto questo in maniera probabile, siamo sicuri che Baroni ci vuole pensare molto bene prima di effettuare una scelta definitiva.