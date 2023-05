Napoli, Spaletti: “Kvara è fortissimo. E sul futuro…”

Dopo la sconfitta sul campo del Monza, Spalletti ha voluto in particolar modo guardare al futuro, soffermandosi però anche su alcuni singoli, come, per esempio, Kvaratskhelia, grandissimo protagonista di questa stagione e dello scudetto vinto con largo anticipo dalla squadra partenopea. Il tecnico ha comunque analizzato molti aspetti e molte questioni.

Le parole di Spalletti

Queste le parole del mister dei campani, rilasciate nell’immediato post partita ai microfoni di Dazn: “Oggi ho visto minore pulizia di gioco. Perdere non è una cosa che può far piacere e quando succede c’è sempre un leggero fastidio. Kvara? Sicuramente lui sa fare bene molte cose. Lui è un giocatore favoloso in fase di possesso. Non a caso è temuto dagli avversari, che lo raddoppiano sempre. Questo finisce per liberare spazio per i suoi compagni. Insomma, parliamo di un calciatore stratosferico. Futuro? Il Napoli è sempre stato abituato a programmare. La società è stata brava a scegliere all’ultimo momento, quando ci siamo trovati a rimpiazzare qualcuno. Giuntoli e il suo staff ci hanno proposto dei profili e noi abbiamo valutato. Ora ne hanno nel mirino diversi e noi faremo lo stesso percorso se ce ne sarà bisogno”.