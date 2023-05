E alla fine l’addio di Luciano Spalletti al Napoli è divenuto realtà. Quello che fino a qualche settimana fa sembrava pura utopia, è diventato realtà e da come sembrerebbe, il presidente De Laurentiis avrebbe anche già avuto qualche contatto con Luis Enrique.

Spalletti-Napoli: è addio

Le parole di De Laurentiis hanno sancito la separazione a fine anno fra Spalletti e il Napoli: “Gli allenatori si dividono in coloro che vogliono fare il mercato e in coloro che allenano. Spalletti è uno che allena, gli abbiamo dato una squadra straordinaria da allenare. Spalletti è un uomo libero. Quando uno dice che pensa di aver ottenuto il massimo e di voler prendere un anno sabbatico, è giusto lasciarlo libero. Mi ha detto di avere un contratto per un altro anno, ma di volersi fermare, potevo mai dirgli di no? Ci ha dato tanto e lo ringrazio“.

Chi al suo posto?

I nomi per la sostituzione di Spalletti sono vari e vanno da Italiano a Thiago Motta, passando per Luis Enrique e De Zerbi. Ora, nemmeno il tempo di realizzare la vittoria dello scudetto dopo una lunghissima attesa, i tifosi azzurri sono già sulle spine in attesa della nomina del nuovo tecnico del Napoli.