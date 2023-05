Milan-De Ketelaere sarà una situazione che nel prossimo calciomercato estivo potrebbe andare molto in voga, soprattutto se il club rossonero aprisse ad una cessione in prestito. Per ora c’è un club particolarmente interessato al giocatore belga e si tratta dell’Atalanta di Gasperini. In effetti, Bergamo potrebbe essere il posto giusto per rilanciare, o meglio lanciare De Ketelaere. Il problema, non secondario, è che, in modo del tutto teorico, il Milan rafforzerebbe una diretta concorrente per la Champions, nel caso in cui De Ketelaere esplodesse. Ecco il pensiero di Padovan: “Gasperini sarebbe l’allenatore adatto per svegliarlo dal suo torpore, anche se bisognerebbe chiedersi dove giocherebbe? Visto che non è un trequartista e da seconda punta segnerebbe troppo poco”

Il pensiero di Padovan

Padovan continua nella riflessione su De Ketelaere: “Onestamente bisogna ammettere che, se Maldini e Massara hanno sbagliato a prenderlo, Pioli non lo ha aiutato né ad integrarsi, né a cambiare”. Come dargli torto? Lasciandolo ai margini, in effetti Pioli ha solo fatto capire che, a lui, De Ketelaere non piace e la questione l’ha fatta tornare in mano a direttore tecnico e ds. Tutti, però, stanno giocando sul filo: con il quarto posto e le semifinali di Champions in ballo, converrebbe cercare un’unità d’intenti piuttosto che le divisioni. Anche perché, se il Milan chiudesse l’annata fallendo gli ultimi due obiettivi, De Ketelaere non sarebbe certo l’unico a pagare. Intanto stasera il belga avrà una nuova opportunità per potersi “sbloccare” in quanto verrà schierato titolare contro la Cremonese. Potrebbe essere davvero questa la partita della svolta? Sono già troppe volte che questa domanda è ricorrente tra i tifosi del Milan. A ridosso dei derby europei e con un finale ancora tutto da scrivere in campionato, potenzialmente De Ketelaere avrebbe ancora la possibilità di svoltare del tutto la sua opaca annata.