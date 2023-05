Plusvalenze Juventus penalizzazione 10 punti sentenza – Sembrava arrivasse ormai domani l’attesa decisione della Corte d’Appello della FIGC ed invece è arrivata prima che i bianconeri scendessero in campo. Ricordiamo infatti che i bianconeri scenderanno in campo a minuti per affrontare l’Empoli.

La decisione ufficiale è stata quella di infliggere alla Juventus un -10 in classifica. Penalizzazione confermata quindi ma ridotta dagli iniziali 15 punti a 10 punti ora. La sentenza era attesa nel pomeriggio, ma non poteva arrivare prima delle 17 in quanto la Juventus è quotata in borsa. Si attendeva quindi la chiusura della borsa nel pomeriggio, ma vista l’ora tutti pensavano che la decisione sarebbe slittata a domani vista l’imminente gara.

Un minimo sconto è comunque arrivato per i bianconeri. La Procura Federale aveva infatti chiesto il -11, ma la Corte d’Appello ha sentenziato per una penalizzazione di 10 punti in classifica. In attesa della gara con l’Empoli, la Juventus retrocede a 59 punti dietro la Roma piazzandosi all’ottavo posto. In caso di vittoria con i toscani cambierebbe poco, con i bianconeri a 62 punti in pieno piazzamento Conference League. Difficile se non impossibile invece pensare alla Champions League, ma mai dire mai. Bisogna però considerare che la UEFA prenderà atto della penalizzazione e potrà in ogni caso escludere la Juve da qualsiasi competizione europea.