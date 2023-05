Roma Salernitana, Mourinho: “Champions? La Roma mai candidata “

La Roma pareggia in casa con la Salernitana e probabilmente dice addio alla qualificazione in Champions via campionato. La Juventus è stata penalizzata di 10 punti e la partita di oggi poteva rimettere in corsa i giallorossi. Tanti cambi e tanti giocatori stanchi non hanno permesso alla squadra di Mourinho di vincere la partita. Nel post partita di Roma Salernitana Mourinho si è espresso cosi: “Non ho mai detto che la Roma era candidata per la Champions. Nessuno ha mai parlato della Champions come obiettivo a inizio stagione“. La squadra di Paulo Sosa ha dimostrato di essere una squadra in forma e sempre pronta alla ripartenza. La Roma ha dovuto per ben due volte rimontare una situazione di svantaggio: El Shaarawy ha pareggiato i conti dopo il gol di Candreva, così come Matic dopo il nuovo vantaggio di Dia.

Roma Salernitana, Mourinho “La Salernitana ha giocato come in finale di Champions”

La Salernitana ha giocato una partita di forte intensità. Il tridente Dia, Piatek e Candreva non si è mai risparmiato, ma ha continuato spesso ad attaccare. Nel post partita di Roma Salernitana Mourinho, intervistato da Dazn, ha detto: “La Salernitana ha giocato come in finale di Champions, come piace a me. Non è stata una critica, anzi. E’ cosi che si deve fare. Non è il risultato che volevamo. Adesso mancano due partite di campionato e la finale che è più importante”. E’ ormai evidente che Mourinho punta tutto sulla finale. I titolari sono stati oggi centellinati e Dybala non è stato fatto nemmeno entrare. Il primo tempo non è stato di grande intensità: tant’è vero che all’intervallo Solbakken, Tahirovic e Ibanez sono rimasti negli spogliatoi. Nel secondo tempo sono entrati i soliti volti noti: Matic, Pellegrini, Abraham e Cristante. I tre punti non sono però arrivati.

Mourinho: “Mi dispiace per Allegri e per i giocatori che sono dei professionisti”

Mourinho ha speso alcune parole anche sulla situazione della Juventus. Oggi è arrivata la condanna definitiva con la penalizzazione di 10 punti. La Juventus è stata poi sconfitta questa sera per 4 a 1 dall’Empoli. La situazione è davvero complicata. Mourinho, intervistato ai microfoni di Dazn, si è così espresso: “Mi dispiace per Allegri e per i giocatori che sono dei professionisti come noi. Hanno fatto dei punti sul campo e ora li perdono. Mi dispiace per loro. Quanto accaduto ha compromesso la validità del campionato. Mi dispiace per i professionisti che lavorano come me, che hanno fatto punti sul campo e che pagano perché magari dei dirigenti o la società ha sbagliato”.