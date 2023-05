Serie A, Atalanta-Verona dove vedere la partita: Sky o DAZN?

Serie A, Atalanta-Verona dove vedere la sfida streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Sabato pomeriggio, alle ore 18.00, al Gewiss Stadium-Arena di Bergamo si disputerà il match Atalanta-Verona, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa a quota 58 punti, mentre gli scaligeri di mister Baroni sono purtroppo a quota 30 punti, a -28 proprio dagli orobici di Gasp.

Atalanta Verona si disputerà la sera di sabato 20 maggio 2023 nel palcoscenico del Gewiss Stadium-Arena di Bergamo. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Sozza, è in programma alle ore 18.00. Al VAR Chiffi e Giua. Sono tre i precedenti di Simone Sozza, arbitro di Atalanta-Verona, con la squadra nerazzurra. Due vittorie e un pareggio con lui alla guida: i successi con Crotone (5-1, 3 marzo 2021) e Sampdoria (4-0, 28 febbraio 2022) oltre al pari esterno contro la Lazio (0-0, 22 gennaio 2022) dello scorso campionato.

La Dea è chiamata al pronto riscatto se vuole continuare a coltivare il sogno di qualificarsi ad una coppa europea in vista della prossima stagione. A Bergamo sbarca un Verona bisognoso di punti per portare a termine la missione salvezza: gli scaligeri occupano il terzultimo posto in classifica a parimerito con lo Spezia, all’imbocco del rush finale che mette in palio la permanenza nella massima serie.



