In casa dell’Hellas Verona la corsa verso la salvezza inizia ad avere qualche complicanza. Dopo il ko con il Torino e la vittoria dello Spezia sul Milan, si complicano gli andamenti della squadra e la questione salvezza. Inoltre, il team di Zaffaroni non ha un calendario favorevole, nelle ultime partite dovranno confrontarsi: Atalanta, Empoli e Milan, con la prima e la terza da disputare in trasferta. La questione infortuni non migliora la situazione. Ecco le parole del tecnico milanese al termine dell’incontro. Vengono riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda: “Abbiamo avuto delle difficoltà nella prima parte di partita e siamo stati condizionati dagli infortuni“.

Hellas Verona corsa salvezza: questione infortuni

La corsa verso la salvezza si fa sempre più ardua. Gli uomini di Zaffaroni tra cinque giorni dovranno vedersela con l’Atalanta e l’allarme su più fronti è già partito. La questione infortuni non migliora la situazione a Zaffaroni, che probabilmente dovrà fare a meno delle sue quattro pedine: Magnani, Dawidowicz, Duda e Verdi.

Il centrocampista serbo Darko Lazovic cerca di rimanere concentrato e punta ad archiviare nel modo più veloce la sconfitta con i granata per concentrarsi sulle tre sfide rimanenti.