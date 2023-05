Serie A, dove vedere Lazio Sassuolo: diretta tv streaming

Serie A, dove vedere Lazio Sassuolo: come seguire il match dell’Olimpico, decisivo per i biancocelesti dopo due sconfitte contro Torino e Inter. Gli uomini di Sarri cercano il riscatto e il rilancio per difendere il secondo posto e fare un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League. Occhio però ai neroverdi, reduci dalla vittoria in rimonta sul campo dell’Empoli.



Dove vedere Lazio Sassuolo

Lazio-Sassuolo sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso occorre scaricare l’app sulla propria smart tv, oppure collegare il proprio televisore a dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Fire Tv Stick, TimvisionBox e Google Chromecast. Per quel che riguarda lo streaming, l’applicazione è disponibile su smartphone e tablet.

Per quel che riguarda invece Sky, la partita sarà trasmessa sul canale Sky Sport (253 del satellite). Il match è comunque visibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati. Insomma, non mancano le alternative per gustarsi tutte le emozioni dell’Olimpico.