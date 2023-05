Serie A, probabili formazioni Lazio-Sassuolo: le scelte di Sarri e Dionisi

Mercoledì 3 maggio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Sassuolo. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Alessio Dionisi, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Lazio-Sassuolo: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I biancocelesti, infatti, hanno perso in casa per 0-1 contro il Torino ed hanno perso in trasferta per 3-1 contro l’Inter a San Siro. Il Sassuolo, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I neroverdi, infatti, hanno perso in trasferta contro la Salernitana per 3-0 ed hanno vinto per 2-1 in casa contro l’Empoli.

Serie A, probabili formazioni Lazio-Sassuolo

Le probabili formazioni del match di Serie A Lazio-Sassuolo, in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21:00. Ecco le possibili scelte di Maurizio Sarri e Alessio Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Bajrami, Defrel, Laurienté.