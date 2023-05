Spareggio Serie A salvezza – Per la prima volta nella storia della Serie A entrano in gioco gli spareggi da regolamento. Questa modifica del regolamento è avvenuta la scorsa estate ed è in vigore a partire proprio da questa stagione: riguarda la lotta scudetto e quella salvezza. Se il Napoli ha stravinto lo scudetto con un mese ed oltre d’anticipo, discorso diverso è per la lotta salvezza ancora apertissime e che si deciderà nelle ultime battute.

Spareggio Serie A salvezza

Molti tifosi hanno compreso questa ipotesi solo in questi giorni, proprio quando domenica scorsa a molti non era chiaro perchè il Napoli non avesse ancora vinto lo scudetto. Con il pareggio con la Salernitana il Napoli, perdendo ipoteticamente tutte le gare e di contro la Lazio vincendone tutte avrebbe appaiato gli azzurri. Con le vecchie regole il Napoli avrebbe vinto vista la differenza reti e gli scontri diretti ma non in questa stagione. In caso di parità infatti sarebbe scattato lo storico spareggio.

Questa ipotesi tramontata per lo scudetto è invece ancora possibile per la lotta salvezza. Il regolamente infatti, prevede che per decidere l’ultima squadra che retrocederà in casa di parità di punti tra due club si andrà allo spareggio, senza considerare differenze reti o scontri diretti. Attualmente con la Sampdoria praticamente già in Serie B e la Salernitana che sembra sempre più volare verso la permanenza in A, sono ben 5 le squadre che si giocano la permanenza nella massima serie con due posti a disposizione. Si tratta di Cremonese, Hellas Verona, Spezia, Lecce ed Empoli. Alla 38^ giornata di Serie A, ovvero l’ultima, potrebbe verificarsi un clamorso parimerito tra la 17^ e 18^ classificata che farebbe scattare lo spareggio. Il regolamento prevederebbe: “una gara unica in campo neutro, ed eventuali calci di rigore (senza eventuali tempi supplementari)”.