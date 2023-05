Stadio Maradona in vendita – Clamorosa la notizia rilanciata questa mattina da Il Mattino circa la possibilità concreta che il Comune di Napoli metta in vendita lo storico impianto di Fuorigrotta. Un’ipotesi di cui si è parlato tanto negli ultimi anni e non solo per la città di Napoli ma per tante altre, ma poi mai concretizzata.

Stadio Maradona in vendita?

La notizia è stata rilanciata da Gigi Roano de Il Mattino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il Comune starebbe valutando seriamente questa ipotesi. Il motivo principale secondo il giornalista sarebbe quello per cui lo stadio Diego Armando Maradona necessità di importanti lavori di ristrutturazione. A questo punto sarebbe proprio Aurelio De Laurentiis il primo interlocutore interessato all’eventuale acquisto.

Stadio Maradona in vendita: il sindaco smentisce

Dopo poco però è arrivata la secca smentita del sindaco Gaetano Manfredi ai microfoni di Canale 21. Il primo cittadino del capoluogo campano ha fermamente smentito la possibilità di vendere l’impianto rilanciando addirittura. Il sindaco infatti, ha dichiarato di avere già in programma importanti progetti per la ristrutturazione dello stadio.