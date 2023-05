Torino-Fiorentina 1-1: le pagelle viola al pepe

Finisce con un giusto 1-1 il match tra tifoserie gemellate (Torino e Fiorentina), nonostante il rapporto, che è un eufemismo definire poco cordiale, tra Rocco Commisso ed Urbano Cairo. Il pareggio, che va a favorire il Monza nella corsa all’ottavo posto (il quale potrebbe anche significare Europa se la Juventus dovesse essere penalizzata in maniera significativa in questo Campionato), fa comunque sorridere di più la compagine viola, che non ha “stancato” neanche un titolare in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. I granata invece avevano recuperato tutti, a parte Radonjic.

Pagelle Fiorentina

Cerofolini 6-: bravo con i piedi (compie anche una gran parata, annullata da un fuorigioco avversario), ma uno scivolone nel primo tempo fa perdere 10 anni alla tifoseria gigliata. Non particolarmente colpevole sul goal subito, però forse…… Sufficienza stiracchiata.

Venuti 6: fa il suo in maniera sufficiente. Compitino.

Martinez Quarta 6,5: puntuale negli interventi. Attento.

Igor 5,5: anche oggi stava giocando benino, ma la disattenzione della seconda frazione costa due punti alla causa. In difficoltà.

Terzic 6: si vede veramente poco. Sufficiente.

Mandragora 6,5: primo tempo discreto, secondo buono, in particolare per la giocata da cui parte la rete viola che è da cineteca. In ritardo su Buongiorno nel cross del pari granata, anche se è Venuti a tenere in gioco il difensore del Toro nell’occasione. Comunque positivo.

Duncan 6: non giocava 90 minuti da parecchio tempo, si gestisce come può. Trattore.

Sottil 5,5: il solito calciatore di talento che, però, si accende in maniere intermittente come le lucine di Natale. Vorrei, ma non posso.

Barak 6: non va oltre il 6 perché avrebbe la palla dello 0-2, subito dopo il goal di Jovic, ma la fallisce. Meglio in versione coppe.

Saponara 6: incrociamo le dita per l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo. Compassato, ma con classe.

Kouamé 6+: meglio da esterno offensivo che da centravanti. Bella la palla per la rete della Fiorentina. Assist man.

Jovic 7: segnatura da grande attaccante, non la prima di testa. Se avesse la voglia di Cabral sarebbe un ottimo calciatore. Grimaldello.

Brekalo 5,5: combina poco, anche perché fischiatissimo dalla sua ex tifoseria. Troppo sensibile.



Bianco n.g.

Ikoné n.g.

Ranieri n.g.

Italiano 6,5: portare a casa un risultato positivo utilizzando solo riserve non era facile. Motivatore.