Il fulmine a ciel sereno legato all’addio di Maldini potrebbe avere delle conseguenze molto gravi. La notizia dell’allontanamento dell’ex bandiera rossonera ha scosso tutto l’ambiente Milan e ora alcuni calciatori hanno chiesto chiarezza, Theo Hernandez su tutti. Il francese parrebbe abbia addirittura chiesto la cessione e le sirene francesi del PSG potrebbero favorire il suo addio al Milan.

Hernandez, addio al Milan? Potrebbe non essere l’unico

Manca solo il comunicato della società ma le strade di Maldini/Massara e del Milan sono da considerarsi separate. Il presidente rossonero Cardinale ha deciso di cambiare e lo ha comunicato a Maldini questa mattina, scatenando una reazione molto forte da parte dei tifosi sui vari social. Nonostante gli acquisti di questa stagione siano stati poco funzionali – De Ketelaere e Origi su tutti – i tifosi riconoscono alla leggenda rossonera il merito dello scudetto dello scorso anno. Il presidente, però, non ne ha voluto sapere e ha deciso di allontanare il duo Maldini-Massara immediatamente. La notizia ha lasciato tutti esterrefatti, a partire dai calciatori e ora il futuro al Milan di Leao, Hernandez e Maignan è in forte dubbio. Il portiere è osservato dal Chelsea e potrebbe partire, Leao ha appena firmato il rinnovo ma è rimasto molto deluso dalla decisione, Hernandez sembra abbia espresso apertamente la volontà di andare via.