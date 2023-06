Neanche il tempo di festeggiare, per il Napoli è tempo di programmazione. L’anno prossimo sulla panchina azzurra non ci sarà Spalletti, protagonista nel miracolo scudetto, e tantomeno Giuntoli che potrebbe accasarsi alla Juventus – che nel frattempo ha confermato Allegri. De Laurentiis sta cercando il futuro allenatore del Napoli e la lista coi candidati vanta nomi di altissimo livello come Luis Enrique, Nagelsmann, Conte e Mancini.

Allenatore Napoli: i nomi

LUIS ENRIQUE – L’ex allenatore della Spagna è attualmente libero e ha anche incontrato De Laurentiis per discutere di alcuni dettagli. Oltre a un ingaggio importante, sui 10 milioni, ha chiesto garanzie sul mercato.

MANCINI – La FIGC ha smentito le voci che davano Mancini come futuro allenatore del Napoli, ma l’interesse di De Laurentiis è forte.

GALTIER – Il futuro del tecnico del PSG è legato a doppio filo a quello di Thiago Motta, anche lui osservato dal Napoli, e potrebbe essere accostato al Napoli in caso di esonero dai parigini.

ITALIANO – Domani la sua Fiorentina affronterà il West Ham in finale di Conference e potrebbe essere la sua ultima da allenatore della Viola. Italiano è probabilmente il preferito dal presidente del Napoli per idee di gioco e visioni sul mercato ma c’è da convincere Commisso a lasciarlo partire.

BENITEZ – Carta jolly di ADL che potrebbe richiamarlo a Napoli dopo l’esperienza fra il 2013 e il 2015.

GASPERINI – Dopo aver riportato l’Atalanta in Europa, Gasperini potrebbe salutare Bergamo e nelle prossime settimane è previsto un incontro con la dirigenza orobica per discutere il futuro: potrebbe esserci il Napoli dietro.