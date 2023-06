L’addio di Spalletti è ufficiale e ieri il tecnico ha ringraziato il Napoli, Napoli e i napoletani per le emozioni indelebili regalategli: “Siamo al massimo del piacere, della felicità, della bellezza. È tutto incredibilmente bello, spero di mantenerla così luccicante per più tempo possibil. A Napoli ho imparato molte cose. Nessuno potrà interporsi nel sentimento che c’è tra me e questa città. Sarò sempre al fianco di Napoli e dei napoletani“. Ora c’è il toto sostituto, con Mancini candidato alla panchina del Napoli calcio, nonostante le smentite.

Mancini al Napoli: utopia o possibilità concreta?

Mentre la squadra mercato sta preparando una strategia per la sessione estiva, con Milinkovic-Savic nel mirino, De Laurentiis sta cercando l’allenatore per gli azzurri, prendendo in considerazione nomi importanti che vanno da Luis Enrique a Mancini, passando per Conte e Nagelsmann. La FIGC a oggi ha smentito un contatto fra il tecnico della Nazionale e il presidente del Napoli ma ci potrebbero essere colloqui in futuro. “Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026“