Serie A, probabili formazioni Torino-Inter: le scelte di Juric e Inzaghi

Sabato 3 giugno, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A tra Torino-Inter. Le due compagini, guidate da Ivan Juric e Simone Inzaghi, si sfideranno allo stadio Olimpico di Torino.

Serie A, Torino-Inter: come arrivano le due squadre

Il Torino si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I granata, infatti, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro la Fiorentina ed hanno vinto in trasferta per 0-4 contro lo Spezia. L’Inter, finalista di Champions League, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria in finale di Coppa Italia per 2-1 contro la Fiorentina e dalla vittoria in casa per 3-2 contro l’Atalanta.

Serie A, probabili formazioni Torino-Inter

Le probabili formazioni del match di Serie A Torino-Inter, in programma sabato 3 giugno alle ore 18:30. Ecco i possibili undici scelti da Ivan Juric e Simone Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.