Ufficiale – Napoli, è Rudi Garcia il nuovo allenatore degli azzurri

In un annuncio sorprendente ma carico di aspettative, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore della squadra per la stagione 2023/2024. Garcia è noto per il suo stile di gioco offensivo e dinamico, che si adatta perfettamente al DNA del Napoli. La sua abilità nell’ottenere il massimo dai giocatori e nell’incoraggiare il calcio spettacolare lo ha reso una scelta attraente per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo del nuovo allenatore.

Rudi Garcia, 59 anni, vanta una carriera lunga e di successo nel calcio europeo. Il suo passato comprende esperienze importanti in Ligue 1 con Lille, Marsiglia e Lione, nonché tre stagioni alla guida della Roma in Serie A tra il 2013 e il 2016. Fino al 13 aprile è stato il tecnico dell’Al-Nassr, militante nella massima divisione del campionato saudita.

Garcia schiera le sue squadre con il 4-2-3-1 o il 4-3-3. Il suo gioco, prettamente offensivo, prevede possesso palla e fraseggio corto. La sfida principale dell’allenatore francese sarà quella di consolidare una squadra che ha mostrato momenti di grande potenziale, arrivando alla vittoria dello scudetto dopo ben 33 anni dall’ultima volta.