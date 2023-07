Amichevoli Juventus estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

Dopo due stagioni senza trofei per la Juventus, ora è davvero tempo di tornare ad alzare una coppa: i bianconeri ripartono molto carichi e vogliosi di dar battaglia a Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio

AMICHEVOLI JUVENTUS ESTATE 2023, IL CALENDARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA – Da inizio luglio per tutte le squadre della Serie A comincia la nuova stagione 2023-2024, con i vari ritiri pre-campionato. Dopo una stagione lunga e costellata di tanti bassi e pochi alti, la Juventus vuole ripartire con la giusta carica ed il giusto spirito per affrontare al meglio il 2024: si parte nel weekend tra il 18 e il 20 agosto.

Ritiro Juventus 23-24, ecco quando comincia

La Juventus si radunerà per la prima volta il 10 luglio alla Continassa. La squadra bianconera comincerà qui il ritiro pre-campionato con i test di inizio stagione, prima di volare in tourneé negli Stati Uniti. Restano comunque tante le incognite su chi effettivamente si presenterà al ritiro juventino, vista la complicata situazione societaria del club: potrebbero essere molti, infatti, i colpi di mercato in entrata e in uscita.

Amichevoli Juve estate 2023, data e luogo delle partite

Per ora, sono tre le amichevoli pre-campionato organizzate dalla Juventus. La tourneé negli Stati Uniti d'America prevede già tre super sfide contro alcune big del calcio europeo, come il Real Madrid, il Barcellona e il derby italiano contro il Milan. Ecco le date e le città dove si giocheranno tali gare.

22 luglio – Barcellona-Juventus (Santa Clara)

27 luglio – Milan-Juventus (Carson)

2 agosto – Real Madrid-Juventus (Orlando)