Bournemouth-Atalanta, streaming gratis e diretta tv? Dove vedere amichevole estiva

L'Atalanta ha acciuffato l'Europa League la scorsa stagione dopo un anno di digiuno dalla coppe, tornando così a disputare gare europee. Servirà quindi una grande preparazione per giocare ogni tre giorni alla squadra bergamasca, pertanto le amichevoli saranno fondamentali in questo senso.

Sabato 29 luglio alle ore 16:00 italiane al “Vitality Stadium” di Bournemouth si disputerà l’amichevole Bournemouth-Atalanta, match utile per testare lo stato di forma fisica della squadra bergamasco. Si alza il livello delle gare amichevoli per la Dea, che dovrà vedersela contro una squadra di Premier League che annovera giocatori di alto livello come Traoré, ex Sassuolo, Kluivert, ex Roma, e Kerkez, a lungo nel mirino della Lazio ed ex canterano del Milan.

Bournemouth-Atalanta, probabili formazioni

Bournemouth (IN AGGIORNAMENTO)

Atalanta (IN AGGIORNAMENTO).

Dove vedere Bournemouth-Atalanta in tv e streaming

Non è ancora stato comunicato dove sarà trasmesso l’incontro amichevole Bournemouth-Atalanta in programma a Bournemouth in Inghilterra sabato 29 luglio. Possibile però che venga trasmessa sui canali social del club inglese.