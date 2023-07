Genoa-WSG Tirol, streaming gratis e diretta tv? Dove vedere amichevole estiva

Il Genoa di Alberto Gilardino ha riconquistato la Serie A dopo una sola stagione di purgatorio, tornando così al vertice del calcio italiano. Ora la sfida sarà rimanerci in maniera convincente, e non più come negli ultimi anni di sola lotta per la salvezza.

Martedì 18 luglio alle ore 17:00 al “Centro Sportivo Benatti” di Moena si disputerà l’amichevole Genoa-WSG Tirol, con gli uomini di Alberto Gilardino pronti a scaldare i motori per infiammare il popolo rossoblu anche nella stagione del ritorno in Serie A. Il WSG Tirol vede nelle proprie fila sia Buksa, di proprietà proprio del Genoa, sia Prelec, il cui cartellino appartiene al Cagliari, come attaccanti: nell'ultima stagione, gli austriaci si sono salvati rimanendo così nella Bundesliga tedesca.

Genoa-Tirol, probabili formazioni

GENOA (IN AGGIORNAMENTO)

WSG TIROL (IN AGGIORNAMENTO).

Dove vedere Genoa-WSG Tirol in tv e streaming

L’incontro amichevole tra Genoa-WSG Tirol non dovrebbe essere visibile su alcuna piattaforma, né in streaming né in diretta tv. Per seguire aggiornamenti sulla gara, dunque, ai tifosi del Grifone consigliamo di seguire la diretta testuale sui canali social del club.