Marotta parla di Lukaku: "Ha deluso tutti"

Le dichiarazioni del direttore sportivo neroazzurro hanno fatto chiarezza su vari punti e situazioni di mercato. Oltre a confermare le trattative in corso per Pavard e Sanchez, Marotta ha anche parlato del caso Lukaku e del comportamento dell'attaccante belga.

Le voci su Sanchez si fanno sempre più insistenti e questo implicherebbe un cambiamento totale del reparto offensivo neroazzurro. Dopo la partenza di Dzeko, già idolo in Turchia, e quella probabile di Correa, in ottica Torino, Marotta ha parlato anche di Lukaku. La riconferma del belga era quasi sicura, con i neroazzurri pronti ad investire una cifra importante per riacquistare il cartellino dal Chelsea. Big Rom, però, si è dileguato per un paio di giorni, non rispondendo alle chiamate dei dirigenti neroazzurri, tantomeno a quelle dei compagni di squadra. Dopo la trattativa sfumata, è stato confermato che il belga era già in trattativa con la Juventus da maggio e l'esclusione dai titolari nella finale di Champions probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora, però, i bianconeri sembrano aver cambiato strategia e il belga rischia di doversi 'accontentare' dei milioni dell'Arabia Saudita.

Marotta: "Lukaku ci ha delusi"

Le parole di Marotta non hanno lasciato spazi all'immaginazione parlando di Lukaku: "Sicuramente in un mondo in cui quello che oggi è 'sì' e domani diventa 'no', ci sono obiettivi che tu immaginavi di raggiungere e poi non raggiungi. E intanto perdi altri giocatori. Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo. Dove andrà? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia? Io penso di no, ormai mancano 10 giorni. Lukaku, Samardzic e Scamacca? È un po' venuta meno la serietà, il rispetto dei ruoli. Oggi giocatori che ti dicono sì, domani ti dicono no. Ma alla mia età non mi sorprende niente, forse il caldo"