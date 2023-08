Roma-Salernitana, streaming gratis e diretta tv Sky Sport? Dove vedere Serie A

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra giallorossi e granata, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma (probabile sold out), domenica 20 agosto alle ore 20.45.

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio “Olimpico”, si disputerà il match Roma-Salernitana, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.



Sono quattro i precedenti in casa giallorossa, con quest'ultimi avanti per 3-0 e un pareggio, che si è registrato nella scorsa stagione (22 maggio), con risultato finale di 2-2. L'arbitro della sfida sarà Ermanno Feliciani della sezione A.I.A. di Teramo.

Roma-Salernitana, formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim.

Dove vedere Roma-Salernitana in tv e streaming

Il match Roma-Salernitana sarà visibile sulla piattaforma DAZN con telecronaca a cura di Ricky Buscaglia, con il commento tecnico dell'ex calciatore Alessandro Budel. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

La sfida dello stadio "Olimpico" si potrà seguire anche sulla piattaforma satellitare Sky, sul canale Zona DAZN (numero 214 del decoder). Per gli abbonati ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store. In streaming l'incontro di Serie A, sarà disponibile anche sull'app di Now TV, previo abbonamento.