Udinese-Juventus streaming e diretta TV: Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

In questa pagina tutte le informazioni necessarie su dove poter vedere in diretta TV e streaming LIVE il posticipo di Serie A TIM 2023-24 tra Udinese e Juventus. Si gioca domenica 21 agosto 2023 alle ore 20:45 alla "Dacia Arena" di Udine (Friuli Venezia Giulia).

Giocatori Udinese esultano dopo il gol

Udinese-Juventus: presentazione partita

Udinese-Juventus streaming e diretta TV LIVE, la presentazione della sfida. Domenica sera, alle ore 20.45, allo Stadio Dacia Arena di Udine si disputerà il match Udinese-Juventus, valevole per la 1.a giornata del campionato di Serie A 2023-24: c'è tanta curiosità per vedere la nuova stagione della Vecchia Signora, che ripartirà proprio dopo nello stadio dove è terminata l'ultima partita della scorsa stagione.

Udinese Juventus si disputerà nella serata di domenica 21 agosto 2023 nel palcoscenico dello Stadio Dacia Arena di Udine. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Rapuano, è in programma alle ore 20:45. Al VAR Mazzoleni e Di Martino. A questo link invece tutte le designazioni arbitrali di questa prima giornata.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

L’ultima volta che Udinese e Juventus si sono incrociate alla prima giornata risale al 22 agosto 2021: quel match terminò 2-2 e fu l’ultima partita in bianconero di Cristiano Ronaldo. In totale sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano all’esordio in campionato: fin qui due vittorie della Juventus, un successo friulano e un pareggio. Dopo aver fatto una breve presentazione dell'incontro, in questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Juventus live streaming e diretta tv, come seguirla.

Udinese-Juventus streaming e diretta TV, dove vederla

Il match tra Sottil e Allegri sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime due stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui UDINESE-JUVENTUS su DAZN. 29,99 €/mese.

Come vedere Udinese-Juventus live streaming in tv e diretta su Sky? Al momento la partita tra i friulani e i bianconeri non sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Infatti al tv satellitare ha deciso di trasmettere per la prima giornata altre partite, ovvero Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari.