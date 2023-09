Atalanta, Gasperini torna a Firenze: rivalità al Franchi? Le ultime

Gasperini e Firenze certamente non vanno di pace e d'accordo, questa domenica di Serie A TIM 2023/24, il Franchi si prepara ad accoglierlo per quello che rischia di essere un nuovo, acceso, capitolo, come riportato dal Corriere Fiorentino. Ecco le ultime novità.

Un tecnico tutt'altro che amato dal popolo viola, Gian Piero Gasperini, è pronto per tornare a Firenze. Le tensioni degli ultimi anni hanno portato a una graduale rivalità, molto accesa, fra quella Fiorentina e il tecnico bergamasco. Ricordiamo a settembre 2018, dove tutto ebbe inizio, a seguito di un fallo inesistente su Federico Chiesa, un rigore concesso ai viola. In questa occasione il tecnico affermò: "È un simulatore e deve iniziare a pagare perché è un cattivo esempio".

Ulteriore episodio accade nel febbraio 2022 a Bergamo dove seguirono cori razzisti a Dalbert e Vlahovic. L'ultimo episodio risale allo scorso aprile, a causa di un rigore concesso ai viola per un fallo di mano di Toloi che permise a Cabral di firmare l’1-1 finale al quale il tecnico reagì malissimo. Urla, nel tunnel degli spogliatoi, e secondo le denunce della dirigenza viola addirittura uno sputo a Daniele Pradè.

Gasperini a Firenze, rivalità con i viola: domenica al Franchi

Una allenatore tutt'altro che amato dal popolo fiorentino, ricordiamo le numerose volte in cui Gasperini è stato espulso contro la Fiorentina. Una rivalità in crescita? Certamente una situazione poco confortante, dalle accuse del tecnico agli spettatori del Franchi, alle risposte volgari del tifo viola contro il tecnico e sua madre. Da quest'ultima occasione portarono le dichiarazioni molto forti dell'allenatore dell'Atalanta.