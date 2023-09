Cagliari: a Bologna subito occasione da titolare per i nuovi acquisti?

Neanche il tempo di disfare le valigie che per Andrea Petagna scocca l'ora di scendere in campo con la maglia del Cagliari. Trasferitosi in Sardegna nei giorni scorsi, il nuovo attaccante di Claudio Ranieri potrebbe partire già titolare nella sfida sul campo del Bologna in programma questo pomeriggio alle 18.30, prima della sosta che gli consentirà di entrare ancora meglio nei dettami tattici di Sir Claudio. Lo scorso anno ha siglato 4 gol e 5 assist con la maglia del Monza, ma in terra sarda spera di fare ancora meglio sotto l'aspetto realizzativo, provando a sbloccarsi già nell'ostica trasferta sul campo del Bologna.

I nuovi arrivi in casa Cagliari

Contro la squadra di Thiago Motta la formazione del Cagliari non dovrebbe subire particolari stravolgimenti, ad eccezion fatta proprio per la coppia d'attacco che potrebbe essere formata dal duo Petagna-Luvumbo. Per quanto riguarda le altre due novità, i due difensori centrali Wieteska è Chatzidiakos invece non saranno protagonisti del match. Chatzidiakos infatti sarà a Bologna solo in veste di sostenitore della squadra, come riporta tuttomercatoweb.com.