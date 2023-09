Cagliari: Radunovic e la difesa in discussione? Luvumbo unica nota positiva

Il Cagliari perde il confronto con il Milan: 1-3 il risultato finale, che a chi non ha visto la gara potrebbe far pensare a una disfatta. Ma così non è. Certo, i punti da analizzare sono diversi: primo tra tutti quello che riguarda gli errori individuali.

Il Cagliari perde contro il Milan per 3-1 e si ritrova attardato in classifica. Anche nella partita di ieri come riportato dal sito calciocasteddu a condizionare il risultato in maniera importante hanno contribuito degli errori individuali. Anzitutto Radunovic, che insiste nel suo rendimento discontinuo: se da una parte riesce a compiere qualche miracolo, dall’altra si fa ricredere commettendo errori decisamente madornali. E fatti da un portiere pesano davvero tantissimo. Il numero uno serbo è in discussione? Certamente, come tutti, d’altronde.

Luvumbo unica nota positiva

L'altra nota dolente del Cagliari riguarda la difesa. Ranieri ha confermato la difesa a 3 anche contro il Milan, rinunciando a schierarsi a specchio con i rossoneri. Il primo tempo non è andato male, ma resta sempre un pensiero fisso: e cioè che da queste parti questo tipo di schieramento è storicamente mal digerito. La nota positiva? Luvumbo: l’angolano è ormai un punto fermo di questa squadra, che andrebbe supportato anche a livello tattico: Ranieri saprà certamente come farlo rendere al meglio, ma servirà più coraggio, anche nello schieramento iniziale. Ora il Cagliari è atteso da altre due gare tutt’altro che agevoli: a Firenze contro i viola e alla Unipol Domus contro la Roma. Chiuso questo ciclo terribile per i rossoblù dopo la sosta inizierà il vero campionato, contro squadre come Frosinone e Genoa.