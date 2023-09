Caso Osimhen, il comunicato del Napoli: "Nessuna intenzione offensiva"

Il tanto chiacchierato Caso Osimhen, legato al presunto video offensivo circolato su Tik Tok e pubblicato dall'account ufficiale del Napoli, sembra essere giunto al capitolo finale. La società azzurra, con un comunicato ufficiale, ha smentito qualsiasi intenzione lesiva o di derisione nei confronti del calciatore.

In casa Napoli sembra finalmente tornare il sereno; l'ultima settimana è stata condita da un susseguirsi di polemiche e situazioni delicate, con apice il caso Osimhen in riferimento ad un video circolato su Tik Tok. L'account ufficiale del club avrebbe realizzato un contenuto che, secondo il calciatore e l'entourage, si sarebbe rivelato offensivo e poco rispettoso per la sua persona. Come conseguenza, l'agente del calciatore era partito all'attacco annunciando la possibilità di procedere per vie legali. Le parole di Calenda avevano preoccupato non poco i tifosi del Napoli, ma ad oggi sembra poter finalmente tornare il sereno.

Caso Osimhen per un video su Tik Tok: la ricostruzione degli ultimi giorni

Il caso Osimhen - in riferimento al discusso video pubblicato dal Napoli su Tik Tok - è sembrato gonfiarsi di ora in ora. Dopo la rabbiosa reazione dell'agente del calciatore, è stato proprio il centravanti a compiere un ulteriore passo. Nello specifico, Victor aveva deciso di eliminare dai suoi account tutti i contenuti riferiti proprio al club partenopeo, dalle foto ai likes. E' iniziato così un vortice di indiscrezioni che hanno alimentato voci di addio e di dissidio irreparabile. I dubbi più immediati erano riferiti al match di Serie A contro l'Udinese; non era affatto scontata la presenza dal 1' minuto di Victor Osimhen. Alla fine, è stata proprio la sfida in Friuli a stemperare la tensione; l'attaccante nigeriano è sceso in campo con la consueta voglia e carattere, siglato anche una delle quattro reti che hanno garantito al Napoli l'ottenimento dei tre punti.

Il Napoli allontana le voci di addio: "Victor è patrimonio tecnico della società"

Dopo la vittoria contro l'Udinese, il Napoli ha probabilmente voluto mettere una pietra tombale sul caso Osimhen pubblicando un comunicato ufficiale in riferimento al tanto discusso video su Tik Tok. "Onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, il Calcio Napoli precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen". La società azzurra sottolinea dunque la massima bonarietà nelle intenzioni che hanno portato alla creazione del contenuto social oggetto di dibattito. Tale precisazione era tanto necessaria quanto implicita. Fin dai primi momenti era palese come il video in rete fosse semplicemente frutto dei trend che alimentano i social; difficile credere che qualcuno nel Napoli avesse voluto davvero ledere l'immagine di Victor Osimhen.

In ogni caso, il Napoli ha voluto sottolineare l'importanza di Victor Osimhen citando le tante offerte respinte nel corso della passata sessione di calciomercato, definendo il calciatore: "Patrimonio tecnico della società". Il comunicato del Napoli si è concluso con un'ulteriore mano tesa nei confronti del calciatore: "Comunque, se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti, questa era estranea a qualsivoglia volontà della società".