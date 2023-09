Milan, Pioli può sorridere: Giroud recuperato per il derby

Dopo la pausa per le nazionali si riapre il sipario sulla Serie A con l'atteso derby di Milano tra Inter e Milan che vale la testa della classifica, ottime notizie per Pioli arrivano direttamente dall'infermeria con il recupero totale per l'attaccante Giroud

Condizioni Giroud Inter-Milan - Tutto pronto per la ripresa del campionato di Serie A con la 4^ giornata ormai alle porte dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Grande attesa per il big match tra Inter e Milan, un derby che vale la testa della classifica con la sfida scudetto tra Simone Inzagni e Stefano Pioli.

Condizioni infortunio Giroud Inter-Milan

In queste ore non si parla d'altro che del derby di Milano con la maggior parte degli addetti ai lavori che danno i nerazzurri favoriti, ma nemmeno più di tanto. Per la pausa non era iniziata nel migliore dei modi con l'infortunio per Olivier Giroud che aveva messo in apprensione tutto il mondo rossonero. L'attaccante francese nonostante l'età e l'approdo al Milan come un'ottima riserva d'esperienza, si conferma anche quest'anno il titolare inamovibile in attacco a suon di gol pesantissimi.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma dall'infermeria rossonera: Giroud è completamente recuperato e sarà a disposizione per il derby. Una notizia molto importante per Pioli che potrà contare sul suo bomber. Recuperati anche Pulisic e Musah, l'unica defezione sarà quella di Kalulu che non si è allenato a causa di un infortunio muscolare.