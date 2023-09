Genoa-Napoli, dove vedere la gara di Serie A: Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La quarta giornata della Serie A TIM 2023/24 offre un anticipo serale del sabato dalle grandi emozioni. Di scena allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova, la squadra di Alberto Gilardino affronta in casa i Campioni in carica del Napoli di Rudi Garcia. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni della gara.

Genoa-Napoli, dove vedere la gara della quarta giornata di Seria A TIM 2023/24? Si giocherà allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova. Calcio d'inizio in programma sabato 16 settembre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO GENOA-NAPOLI, Serie A TIM 2023/24 LUOGO GENOVA, "Stadio Luigi Ferraris" DATA sabato 16 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Michael Fabbri (Sezione AIA Ravenna)



Assistenti: Marco Bresmes (Sezione AIA Bergamo) - Eugenio Scarpa (Sezione AIA Collegno)



IV Ufficiale: Ermanno Feliciani (Sezione AIA Teramo)



VAR: Valerio Marini (Sezione AIA Roma 1)



AVAR: Giacomo Paganessi (Sezione AIA Bergamo)

Genoa-Napoli, dove vedere la gara di Serie A TIM 2023/24? Diretta TV e live streaming

Genoa-Napoli viene trasmessa in diretta su Sky e su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 472 DT, Canale 482 DT], su Sky Sport Calcio [Canale 202], su Sky Sport 4K [Canale 213], su Sky Sport [Canale 251],con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Dario Mastroianni e Alessandro Budel.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno [Canale 201]



Sky Sport Uno [Canale 472 Digitale Terrestre]



Sky Sport Uno [Canale 482 Digitale Terrestre]



Sky Sport Calcio [Canale 202]



Sky Sport 4K [Canale 213]



Sky Sport [Canale 251] Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Go Sky Go Live Streaming: NOW NOW Live Streaming: DAZN DAZN

Genoa-Napoli, le probabili formazioni

GENOA



4-3-2-1



Probabile formazione NAPOLI



4-3-3



Probabile formazione 1

Josep Martínez 1

Alex Meret 22

Johan Vasquez 22

Giovanni Di Lorenzo 5

Radu Matei Dragusin 13

Amir Rrahmani 13

Mattia Bani 5

Juan Jesus 20

Stefano Sabelli 17

Mathias Olivera 32

Morten Frendrup 99

Andre Zambo Anguissa 47

Milan Badelj 68

Stanislav Lobotka 8

Kevin Strootman 20

Piotr Zielinski 11

Albert Gudmundsson 81

Giacomo Raspadori 17

Ruslan Malinovskyi 9

Victor Osimhen 19

Mateo Retegui 77

Khvicha Kvaratskhelia Coach



Alberto Gilardino Coach



Rudi Garcia

Le riserve

GENOA



Riserve NAPOLI



Riserve 16

Nicola Leali 14

Nikita Contini 39

Daniele Sommariva 95

Hubert Idasiak 3

Aaron Martin 3

Natan 4

Koni De Winter 6

Mario Rui 23

Davide Biraschi 55

Leo Ostigard 36

Silvan Hefti 59

Alessandro Zanoli 2

Morten Thorsby 7

Eljif Elmas 24

Filip Jagiello 24

Jens Lys Cajuste 25

Berkan Kutlu 29

Jesper Lindstrom 18

Caleb Ekuban 70

Gianluca Gaetano 47

George Puscas 18

Giovanni Simeone - 23

Alessio Zerbin - 38

Lorenzo Russo

Gli indisponibili

GENOA



Indisponibili NAPOLI



Indisponibili Junior Messias Pierluigi Gollini Alessandro Vogliacco Matteo Politano Alan Matturro Romero -

La presentazione

La quarta giornata di Serie A vede il Napoli di Garcia di scena in casa del Genoa. Allo "Stadio Luigi Ferraris", il "Grifone" vorrà di certo riscattare il pesante esordio casalingo contro la Fiorentina (1-4). Proverà a conquistare punti preziosi contro i Campioni d'Italia in carica davanti al proprio pubblico, dopo essere riuscita prima a trovare l'exploit in casa della Lazio (0-1) alla seconda giornata ma, successivamente, incappando nello stop esterno contro il Torino (1-0).

Il Genoa dovrebbe schierarsi con il canonico 4-3-1-2 di Alberto Gilardino, con Martinez tra i pali, difeso dalla linea difensiva con Vasquez, Dragusin, Bani e Sabelli; Strootman, Badelj e Frendrup dovrebbero comporre il centrocampo a 3, mentre Malinovskyi accompagnerà il reparto offensivo con Retegui e Gudmundsson.

Anche Rudi Garcia resta fedele al proprio 4-3-3 e vorrà subito dimenticare il pesante 1-2 subito a Napoli contro la Lazio. In porta Meret, difesa con Rrahmani e Juan Jesus centrali, mentre come terzini Mathias Oliveira e Giovanni Di Lorenzo; a centrocampo dovrebbero essere confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. Complice l'infortunio accorso a Matteo Politano, potrebbe partire titolare in attacco Giacomo Raspadori, insieme a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

