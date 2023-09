Inter, Cuadrado salta la Real Sociedad

A causa di un infiammazione al tendine, Juan Cuadrado sarà costretto a saltare la trasferta di UEFA Champions League in programma domani sera tra Real Sociedad e Inter. L'esterno nerazzurro rimarrà a Milano per recuperare dall'infortunio subito nelle ultime ore.



Avvio complicato per Cuadrado

. Come riportato da, il giocatore ha accusato un'. Ilnerazzurro non sarà in campo nella sfida previstaIl Colombiano aveva subito un infortunio alla gamba nel corso della precedente sosta della Nazionali. L'exè stato infatti costretto a saltare la sfida contro ildi. Accolto con moltissime remore dai tifosi nerazzurri, l'avvio diha portato buona parte della tifoseria a ricredersi, fidandosi delle abilità tecniche del giocatore. Velocità e dribbling garantiti dall'exsaranno molto utili a, che dovrà fare a meno del colombiano nella trasferta contro la. Da valutare il rientro in campo nella prossima gara dicontro l', in programma