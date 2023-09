Inter-Milan, le probabili formazioni per un derby di alta classifica

Sabato alle ore 18:00 andrà in scena il derby della Madonnina. L'Inter vuole confermare la scia positiva contro i cugini, mentre il Milan ha voglia di rivincita. Pioli scenderà in campo con la coppia di centrali Kjaer-Thiaw, Inzaghi potrà contare sulla quasi totalità della rosa.

Poche ore ci separano dal derby di Milano, Inter-Milan. Nel 2023, l'Inter ha totalizzato 4 vittorie su 4 sfide contro i rossoneri, tra cui la finale di Supercoppa italiana e la sfida in semifinale di UEFA Champions League. Nella scorsa stagione, il Milan è riuscito ad ottenere un risultato favorevole solamente nel primo incrocio stagionale, concluso con il risultato finale di 3-2. Vediamo adesso le probabili formazioni di Inter Milan.

La probabile formazione dell'Inter di Inzaghi

Simone Inzaghi potrà contare su quasi l'intera rosa. I soli Cuadrado e Sanchez sono in dubbio. Il primo per un problema fisico accusato in Nazionale, il secondo a causa di un ritardo nel rientro a Milano. L'allenatore ex Lazio farà affidamento sull'11 schierato dalla prima alla terza giornata di campionato. Ballottaggio tra Acerbi-De Vrij in difesa, Frattesi scalpita per subentrare a partita in corso. Lautaro-Thuram la coppia d'attacco scelta da Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE INTER: Sommer-Darmian-De Vrij-Bastoni-Dumfries-Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan-Di Marco-L. Martinez-Thuram

La probabile formazione del Milan di Pioli

Scelte obbligate in difesa per Stefano Pioli. A causa della squalifica di Tomori, causata dall'espulsione subita in Roma-Milan, e dell'infortunio di Kalulu, lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra, i rossoneri scenderanno in campo con la coppia Kjaer-Thiaw. Nessun problema per Theo Hernández e Giroud, i due francesi avevano accusato fastidi durante le gare della Nazionale francese.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN: Maignan-Calabria-Kjaer-Thiaw-T. Hernández-Loftus-Cheek-Krunic-Reijnders-Pulisic-Giroud-Leao