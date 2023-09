Inter-Milan, sale la febbre da derby: statistiche a confronto, classifica e testa a testa

La quarta giornata di Serie A si arricchisce con un incontro che già può valere tanto per il prosieguo della stagione; Inter e Milan si affrontano in un derby dal sapore di primo posto. Con la classifica che vede le due squadre a pari merito, le statistiche di Inter-Milan possono essere un indicatore interessante.

La 4^ giornata di Serie A inizia il prossimo sabato - 16 settembre - e l'attenzione è tutta rivolta al match delle ore 18:00. Ad affrontarsi in un San Siro infuocato ci saranno Inter e Milan; un derby che vale non solo il primato solitario ma anche un'iniezione di fiducia che solo una stracittadina può regalare. Il modo migliore per assaporare l'atmosfera della sfida e provare ad azzardare un pronostico è osservare alcuni indicatori chiave. In tal senso, occhio alle statistiche di Inter-Milan tra classifica e testa a testa.

Inter-Milan, un derby con la seconda stella sullo sfondo: momento attuale e situazione in classifica

Come anticipato, la 4^ giornata di Serie A parte col botto: inaugura il turno la Juventus che ospita in casa la Lazio. Appena dopo le emozioni di Torino, lo spazio sarà tutto dedicato al Derby della Madonnina: le statistiche di Inter-Milan partono chiaramente da quanto già visto nelle prime 3 uscite di campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi viaggiano come un treno ad alta velocità; bottino pieno dopo le prime tre giornate di Serie A. Il valore che impressiona è però il rapporto tra gol fatti e subiti; l'Inter vanta una differenza reti pari ad 8, il medesimo valore delle reti messe a segno. I gol subiti sono invece fermi a quota 0, segnale evidente di un reparto difensivo quanto mai roccioso.

Il Milan come i cugini interisti si trova solido in prima posizione con altrettante vittorie nelle prime 3 giornate di Serie A. I rossoneri, nonostante i tanti nuovi arrivi e una formazione rivisitata, hanno dimostrato solidità difensiva e geometrie tra centrocampo e reparto offensivo degne di nota. Anche gli uomini di Pioli hanno fino ad ora siglato 8 reti, subendone solo 2.

Le statistiche di Inter-Milan mettono dunque in evidenza un discreto equilibrio tra le due compagini sportive, almeno dal punto di vista dei valori numerici. Come gli appassionati ben sanno, il rettangolo di gioco non conosce numeri e strategie; non esiste dunque un possibile verdetto ipotizzabile a priori. Influenti saranno anche le condizioni dei giocatori chiave dopo gli impegni in nazionale; sponda nerazzurra, tiene banco l'infortunio di Cuadrado.

Statistiche e precedenti Inter-Milan: l'analisi del derby con gli ultimi testa a testa

Le ambizioni di Inter e Milan, a prescindere dal sogno di raggiungere lo scudetto di Serie A - sarebbe il ventesimo per entrambe - molto dipendono dai risultati emersi dagli ultimi derby. Impossibile non focalizzarsi su quanto accaduto nella scorsa stagione, con le due facce di Milano impegnate nel testa a testa per ben 5 volte. Il girone di andata della scorsa stagione fu scandito dalla vittoria dei rossoneri per 3-2; una sconfitta bruciante per i nerazzurri che ebbe un impatto concreto anche negli impegni successivi.

La storia dei 4 derby successivi è stata invece diversa e a senso unico; l'Inter sempre vittoriosa e soprattutto senza prendere gol. Il filotto inaugurato con il sonoro 3-0 in Supercoppa Italiana arriva fino al ritorno di Champions League. In quest'ultimo atto, i nerazzurri ebbero modo di superare i cugini rossoneri con un clinico 1-0. In sostanza; l'Inter approccia al derby di sabato 16 settembre sognando la quinta vittoria consecutiva, il Milan spera invece di invertire la tendenza tornando dunque a segnare nella stracittadina all'ombra della Madonnina.