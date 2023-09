Krstovic, derby di mercato in vista

L'attaccante montenegrino ha attirato l'interesse di diversi club, tra cui le due società milanesi. Acquistato per poco più di 3 milioni di euro, Krstovic ha timbrato il cartellino 3 volte in 3 gare. Lo manda Vucinic, che possa ripercorrerne le orme?



Pantaleo Corvino ha attirato su di sè i riflettori di diversi club. Il responsabile dell'area tecnica del Lecce ha acquistato, nella scorsa sessione estiva, Nikola Krstovic. Il cartellino del giocatore, valutato poco più di 3 milioni di euro, sembra destinato a raddoppiare. Con 3 gol all'attivo in 3 partite, il montenegrino è l'osservato speciale di Inter e Milan, pronte a sfidarsi per il giovane talento.

Sfida totale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due società milanesi sono fortemente interessate al talento di proprietà del Lecce. Sugli spalti di Monza-Lecce, erano presenti scout nerazzurri e rossoneri. Nello stesso weekend in cui è andato in scena il derby della Madonnina, un'altra sfida è all'orizzonte, questa volta di mercato. Il prezzo del cartellino di Krstovic sembra destinato ad aumentare sensibilmente, nel caso in cui dovesse confermare il suo straordinario impatto in Serie A.