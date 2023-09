Lazio-Torino streaming gratis e diretta tv in chiaro DAZN o Sky? Dove vedere Serie A

Ecco dove vedere il match del turno infrasettimanale tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Ivan Juric, entrambe alla ricerca di punti per i propri obiettivi: i biancocelesti soprattutto devono riscattare un inizio un po' a rilento e non adeguato alle proprie ambizioni.

Mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 si disputerà Lazio-Torino, valida per la sesta giornata di Serie A. La squadra di Sarri ha decisamente bisogno di punti dopo un avvio stentato e faticoso, con l'obiettivo di tronare in Champions League come l'anno scorso: il Torino invece è sempre alla ricerca del salto di qualità.

Lazio-Torino, le probabili formazioni del match

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rodriguez, Schuurs, Buongiorno; Bellenova, Ilic, Tameze, Lazaro; Radonjic, Seck; Zapata.

Sky o DAZN? Dove vedere Lazio-Torino in streaming gratis e in tv in chiaro

Il match del turno infrasettimanale tra Lazio e Torino, in programma allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Per guardare la gara, dunque, servirà avere un abbonamento al servizio e bisognerà collegarsi all'app per pc, smartphone e tablet.