Monza-Lecce: due i dubbi di D'Aversa in avanti e si chiamano...ecco i favoriti

Contro il Monza per il Lecce a centrocampo Kaba e Ramadani abbastanza certi di una presenza che li vedrà affiancati a Rafia, tra gli ultimi giallorossi a rientrare alla base e che quindi un minimo di incertezza se la potrebbe anche portare dietro, il dubbio è con Oudin.

Contro il Monza per il Lecce a centrocampo Kaba e Ramadani abbastanza certi di una presenza che li vedrà affiancati a Rafia, tra gli ultimi giallorossi a rientrare alla base e che quindi un minimo di incertezza se la potrebbe anche portare dietro, il dubbio è con Oudin. E lo stesso dicasi per Almqvist, Krstovic e Banda. Lo zambiano ora ha alle spalle elementi scalpitanti e di lusso, perché a Strefezza si è aggiunto Sansone, il quale avrà però bisogno di qualche giorno in più degli altri per poter entrare in piena condizione.

Oudin titolare a Monza?

La nuova avventura di Remì Oudin a Lecce è pronta a iniziare. Oudin-Lecce, atto secondo, come riporta Il Corriere dello Sport. Oudin vuole riprendersi la scena nello stadio che lo ha convinto a tornare. Per il francese ci sarà spazio dal 1′ oppure a gara in corso, probabilmente al posto di Rafia, il più simile a lui tra i giallorossi. Tante le scelte per mister D'Aversa.