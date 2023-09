Genoa: Retegui-mania, che numeri per il bomber

Il Genoa strapazza la Roma e trova una vittoria oltre che di prestigio, veramente importante in chiave campionato. Era quello che serviva agli uomini di Gilardino, mentre quelli allenati da Mourinho sprofondano in una crisi tecnica e di risultati in questo campionato.

Retegui-mania al Genoa, e come potrebbe essere altrimenti per questo nuovo leader di Gilardino. Gol alla Lazio, gol al Napoli, gol alla Roma. Potete anche chiamarlo ammazza-grandi, ma Mateo Retegui è molto di più. Al primo anno di Serie A il nuovo bomber del Genoa sta facendo godere i suoi fantallenatori. E c'è un dato emblematico che fa davvero ben sperare in prospettiva. Il giocatore oltre a far gol si carica sulle spalle tutto il peso offensivo, ed è una cosa da non sottovalutare anche questa, anzi.

I numeri di Retegui

Come evidenziato da Opta e riportato da fantacalcio.it, Retegui è nella scia dei migliori debuttanti di sempre in maglia rossoblù: con 3 gol in 6 partite il suo bottino è identico a quello di illustri colleghi predecessori nonché debuttanti col Genoa, ovvero Diego Milito (2008) e Krzysztof Piatek (2018). Nessuno meglio di loro nell'era dei tre punti a vittoria. Per rendere bene l'idea, il Principe quell'anno ne realizzò 24 in 31 presenze, mentre il polacco 13 in 19 apparizioni, prima di approdare al Milan a gennaio. Sulle 38 giornate, dunque, la proiezione è a dir poco golosa.