Salernitana, si infittisce il caso Dia: il giocatore non è rientrato a Salerno

Boulaye Dia fa ancora preoccupare i tifosi della Salernitana: dopo l'esclusione contro il Lecce, la multa della società e l'infortunio in nazionale, il senegalese era atteso a Salerno per svolgere accertamenti medici, ma non è più rientrato in città.

Non sembra volersi placare la bufera che si è abbattuta sulla Salernitana e che ha coinvolto il trascinatore della passata stagione Boulaye Dia. Secondo quanto previsto dalla società campana, il giocatore sarebbe dovuto rientrare in città nella giornata di ieri per ricongiungersi con la squadra, ma ad oggi non si hanno notizie di un suo rientro in Italia. Come riporta Sky Sport, il senegalese si è diretto in Francia da alcuni familiari per distanziarsi dal club per almeno 24 ore extra rispetto a quanto pianificato dalla società.

Dia-Salernitana: cosa ha portato alla rottura

La vicenda nasce alla vigilia della chiusura del calciomercato estivo, quando la Salernitana ha saputo di un'offerta del Wolverhampton per il proprio gioiello tramite il suo agente. Rifiutata la proposta, il d.s. De Sanctis ha reso nota in conferenza stampa la propria frustrazione nei confronti del Wolverhampton e del suo manager con un breve discorso in inglese. Poi gli atteggiamenti di Dia poco graditi, la sua esclusione nella partita contro il Lecce e la multa della società, fino ad arrivare ai giorni nostri, con la convocazione del Senegal e il successivo infortunio.

Tuttavia, il presidente Iervolino ha recentemente rimarcato come secondo lui la situazione sia prossima a risolversi per il meglio, con la Salernitana che ha tutto l'interesse nel reintegrare il giocatore che ha siglato 16 gol nella scorsa stagione.