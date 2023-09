Serie A, dove vedere Genoa-Roma streaming live e diretta tv: Sky o Dazn?

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Genoa-Roma, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. L'incontro si disputerà domenica 28 settembre alle ore 20.45 allo Stadio "Luigi Ferraris". Dopo il pareggio con il toro, l'imperativo per la Roma è vincere

Giovedì 28 settembre alle ore 20:45 andrà in scena Genoa-Roma allo stadio "Luigi Ferraris". Il match valido per la sesta giornata di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Genoa-Roma in diretta tv e streaming, facciamo una presentazione dell'incontro

I precedenti tra le due squadre in tutte le competizioni sono 122. In vantaggio negli scontri diretti è la Roma con 59 vittorie a fronte di 26 pareggi e 37 successi dei liguri.

Dove vedere Genoa-Roma in diretta tv e streaming

Guarda Genoa-Roma in esclusiva solo su DAZN. Attiva ora.

Il match di Genoa-Roma sarà trasmesso in diretta e in esclusiva solo su DAZN. L'incontro valido per la sesta giornata di Serie A sarà visibile scaricando l'applicazione di DAZN sul proprio dispositivo mobile come Smart TV, Tablet, PC o Smartphone.

Per chi lo desidera potrà scaricare l'applicazione di DAZN anche sulle console di gioco Ps4 e Xbox 360.

Genoa-Roma, come arrivano le due squadre e probabili formazioni

Una partita estremamente delicata quella che si disputerà tra Genoa e Roma allo stadio "Luigi Ferraris". Le due squadre si trovano entrambe nella parte bassa della classifica, rispettivamente con 5 punti (Roma) e 4 punti (Genoa). Nell'ultimo turno di Serie A il Genoa è stato sconfitto per 1-0 dal Lecce di D'Aversa dopo una partita molto dura sul piano fisico. All'attivo in questa stagione per i gigliati resta la vittoria sulla Lazio alla seconda giornata e tenterà nuovamente il colpaccio con l'altra squadra romana.

I giallorossi invece sono reduci dal pareggio in trasferta con il Torino per 1-1. Una partita che si è giocata su un terreno molto rovinato e che ha condizionato il fraseggio della squadra di Mourinho. La certezza resta senza dubbio Romelu Lukaku, al terzo gol consecutivo in altrettante partite giocate da titolare. Nonostante questo, una classifica con soli cinque punti non può rispondere alle aspettative di una squadra che punta almeno alla Champions. Già contro il Genoa l'imperativo sarà vincere, prima di chiudere in casa contro il Frosinone il primo tour de force della stagione.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui

All. Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku

All. Mourinho

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora