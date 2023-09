Serie A, dove vedere Roma-Frosinone streaming live e diretta tv: Sky o Dazn?

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Roma-Frosinone, valido per la settima giornata del campionato di Serie A. L'incontro si disputerà domenica 1 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio "Olimpico" di Roma. Vincere è un imperativo per i giallorossi se non vogliono sprofondare

Domenica 1 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Roma-Frosinone allo Stadio Olimpico. Il match è valido per la settima giornata di Serie A. Scopriamo dove vedere Roma-Frosinone in diretta tv e streaming e facciamo una breve presentazione del match.

Sono quattro i precedenti del derby regionale tra le due squadre. Lo score è impietoso e di buon auspicio per i giallorossi con quattro vittorie su quattro.

ARBITRI ARBITRO: Matteo Marchetti (Sezione AIA di Ostia)



ASSISTENTE 1: Luca Mondin (Sezione AIA di Treviso)



ASSISTENTE 2: Alessandro Cipressa (Sezione AIA di Lecce)



QUARTO UFFICIALE: Marco Piccinini (Sezione AIA di Forlì)



VAR: Eugenio Abbattista (Sezione AIA di Molfetta)



AVAR: Massimiliano Irrati (Sezione AIA di Pistoia)

Dove vedere Roma-Frosinone in diretta tv e streaming

Guarda Roma-Frosinone in diretta esclusiva su DAZN. Attiva ora.

Il match di Roma-Frosinone sarà trasmesso in diretta e in esclusiva solo su DAZN. L'incontro valido per la sesta giornata di Serie A sarà visibile scaricando l'applicazione di DAZN sul proprio dispositivo mobile come Smart TV, Tablet, PC o Smartphone.

Per chi lo desidera potrà scaricare l'applicazione di DAZN anche sulle console di gioco Ps4 e Xbox 360.

Roma-Frosinone, come arrivano le due squadre e probabili formazioni

Un derby regionale che è diventato un crocevia per la stagione della Roma. Una sconfitta senza storia quella rimediata per 4-1 contro il Genoa. A rendere ancora più pesante la prestazione dei giallorossi a Marassi non è solo il risultato, ma soprattutto per l'atteggiamento. Una squadra spenta, priva di idee e che pur avendo davanti una coppia d'attacco come Dybala e Lukaku non riesce a trovare la quadra del cerchio. L'infortunio di Diego Llorente complica ulteriormente le cose in difesa, che sembra essere il vero punto debole della squadra di Mourinho. Cinque punti e il sedicesimo posto in classifica rendono obbligatoria una vittoria, prima che lo stesso Mourinho inizi ad essere messo seriamente in discussione.

Il Frosinone sta invece avendo un rendimento migliore sia della Roma che della Lazio. Il pareggio per 1-1 con la Fiorentina nel turno infrasettimanale vale l'ottavo posto in classifica. I gialloblu sono ancora imbattuti in questa stagione con 2 vittorie e 3 pareggi. Il buon rendimento è certamente dovuto alle individualità come Cheddira, Harroui e Soulè. L'organizzazione della squadra laziale può mettere in seria difficoltà la Roma e regalarsi così il primo grande successo stagionale. Tornerà Eusebio di Francesco in quella che è stata la sua casa per due stagioni e dove ha ottenuto la semifinale di Champions League.

Di seguito le probabili formazioni del match:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; N'Dicka, Mancini, Cristante; Kristensens, Aouar, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

All. Mourinho

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulè, Cheddira, Baez

All. Di Francesco

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora